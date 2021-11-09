ГОРНЯК22 09.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Алтайском крае пока не будут вводить QR-коды в общественном транспорте

Горняк22
10 часов Ago

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Алтайский край не пойдет по пути Татарстана, где общественным транспортом можно будет воспользоваться только с QR-кодом о прививке

Об этом сообщила Ульяна Калинина, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю. По ее словам в крае пока не рассматривают возможность введения системы QR-кодов при посадке в общественный транспорт.

При этом в Роспотребнадзоре признают, что общественный транспорт – действительно, одна из тех точек, где возможно наиболее широкое распространение коронавируса.

Сами пассажиры уверены, что проводимые в регионе ограничительные мероприятия «обнуляются» в трамваях и автобусах, поскольку салоны нередко переполнены, а в масках — единицы.

— Ответственность за соблюдение противоэпидемических мер в транспорте лежит на перевозчиках и самих гражданах. Ношение масок — обязательно, — напомнила Ульяна Калинина. — Но у каждого автобуса не встанет сотрудник Роспотребнадзора или инспектор ГИБДД.

При этом в региональном Роспотребнадзоре напомнили, что ответственность перевозчика за несоблюдение противоэпидемических мер может грозить штрафом до 500 тыс. руб. для юридических лиц.

Если кто-то видит, что экипаж автобуса не соблюдает масочный режим, это можно зафиксироваться на камеру и передать в Роспотребнадзор. А вот если на видео без масок будут пассажиры — то этим занимаются уже правоохранительные органы.

В Алтайском крае пока не будут вводить QR-коды в общественном транспорте1

Где еще в Алтайском крае могут ввести систему QR-кодов

12:31, 06.11.2021 8791

 

Бийский рабочий

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