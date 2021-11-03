Бийск: В Алтайском крае запретят участие зрителей в спортивных мероприятиях

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Об этом заявил министр спорта региона Алексей Перфильев.

Как пояснил Перфильев, ситуация с коронавирусом в регионе крайне тяжелая. В связи с этим в ведомстве приняли решение ввести ряд ограничений.

С 3 ноября в Алтайском крае все спортивные соревнования и все массовые спортивные мероприятия в регионе будут проходить без зрителей.

— Это касается всех, и команд мастеров, и спортивных Федераций, и любых спортивных организаций, — пояснил Перфильев.

Также министр напомнил, что спортсменам и любителей фитнеса придется обзавестись QR-кодами.

— Возможность тренировок и соревнований сохраняется, так же как и возможность занятий фитнесом.Здесь действует правило QR кода.А именно: вход по предъявлению QR кода о вакцинации или о перенесённой болезни covid-19. Показали или внесли в базу данных. При наличии медотвода — соответствующая медицинская справка и отрицательный ПЦР-тест, — рассказал глава министерства.

Он отметил, что к детям до 18 лет эти ограничения не относятся.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Перфильев (@ministrsporta_perfilev)

В фитнес-центры Алтайского края с 15 ноября станут пускать только по QR-кодам

09:31, 27.10.2021 1404

Бийский рабочий