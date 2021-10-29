Бийск: В Алтайском крае выяснили, почему получающие гемодиализ много тратят на проезд

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Некоторые бийчане вынуждены тратить «полжизни» на длительную дорогу и неприятную процедуру

Проблемы небольшой группы людей, получающих гемодиализ, долгое время касались только их. О неприятной, длительной, но жизненно важной процедуре не раз писал «БР».

Если коротко, гемодиализ – это один из методов внепочечного очищения крови. Данную процедуру в большинстве случаев проводят три раза в неделю. Если ее никак не выполнить в населенном пункте больного, то он вынужден добираться до больницы самостоятельно или на социальном такси. Все затраты, конечно же, компенсируются.

В 2021 году в Алтайском крае 190 гражданам из 41 муниципалитета предоставлена компенсация затрат на проезд к месту проведения процедуры гемодиализа и обратно.

Вопросы предоставления компенсации затрат на поездки граждан к месту проведения процедуры гемодиализа и обратно, наконец-то обсудили и на высшем уровне: на рабочей встрече в министерстве социальной защиты Алтайского края. Совместно с представителями краевого законодательного собрания, здравоохранения, минфина и общероссийского народного фронта, внимательно ознакомились с ситуацией этого года и Наталья Оськина, министр социальной защиты Алтайского края.

– Услышала мнения участников совещания о необходимости введения ограничений размеров компенсации затрат, для исключения случаев завышения тарифов и фактов злоупотребления со стороны поставщиков услуг.

Компенсация затрат на проезд граждан к месту проведения процедуры гемодиализа и обратно предоставляется во многих регионах России. В ряде территорий она выплачивается в виде частичного возмещения затрат.

В Алтайском крае с 2020 года органами социальной защиты предоставляется полная компенсация затрат на проезд данной категории граждан.

– Ситуация текущего года показала, что в отдельных случаях расходы на проезд значительно увеличились, а именно, когда для доставки граждане используют не общественный, а автомобильный транспорт или такси, – отметили в соцзащите.

Как оправдание за «барство» не желающих ездить на гемодиализ на общественном транспорте пациентов, рассказ одной бийчанки. Она получает процедуру гемодиализа с 2013 года.

– Сама процедура тяжелая, и не совсем приятная: давление и пульс скачут, переживаешь. Последние полгода все усложнилось: аппараты стали ломаться, осталось всего три. Последний раз меня подключили, и через 10 минут аппарат вышел из строя. Медперсонал мне вручную возвратил кровь… Нам говорят: здесь ничего нельзя решить, аппараты дорогие, деньги все спускаются на ковид. Когда тебе после диализа плохо, час отлеживаешься, потом только встаешь. А представьте себе, никто тебя ждать не будет, загрузят в машину и поехали. Понимаете ведь: первую группу инвалидности просто так не дают, все серьезно.

Бийчане, нуждающиеся в гемодиализе, жалуются на ограниченное число аппаратов

12:23, 13.07.2021 2620

Бийский рабочий