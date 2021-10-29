Бийск: В Алтайском крае опубликован график работы учреждений культуры на праздники

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В Алтайском крае опубликован график работы краевых учреждений культуры с 30 октября по 7 ноября

С 30 октября по 7 ноября, в нерабочие и праздничные дни, некоторые учреждения культуры Алтайского края будут открыты для посетителей. Согласно приказу министерства культуры региона работать будут только государственные театры, концертные организации и музеи.

Запланированные на эти даты мероприятия состоятся, но будут проведены с учетом действующих в регионе противоэпидемических ограничений. Так, заполняемость залов не должна превышать 50%, экскурсии в музеях будут проходить в группах с ограниченным количеством человек. Также обязательно соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

В ведомстве уточнили: в соответствии с указом губернатора Алтайского края с 15 ноября посетить некоторые учреждения культуры можно будет только при наличии QR-кода сертификата вакцинации, сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 либо справок, подтверждающих наличие прививки или перенесенное заболевание. Также будут принимать отрицательный ПЦР-тест, действующий в течение 72 часов.

Эти меры будут действовать при посещении театров, концертных залов, кинотеатров и клубных учреждений. Отметим, что при посещении библиотек и музеев QR-код не нужен.

Меры приходится усиливать: Виктор Томенко дал разъяснения по новым ограничениям

16:05, 27.10.2021 1789

Бийский рабочий