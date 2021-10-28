Бийск: В Алтайском крае не ждут роста цен на макароны в 2021 году

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Выражение «макарошки всегда стоят одинаково» в этом сезоне не соответствует действительности

Российские производители макарон заявили, что роста цен на их изделия избежать не удастся. Причина — глобальный рост цен на пшеницу. И хотя в России урожай оказался богатым, цены на сырье все равно тянутся вверх вслед за мировыми тенденциями. Там — свои проблемы: от засухи в Канаде и США, из-за чего возник дефицит пшеницы на рынке, до сбоев в производстве и логистики из-за бесконечных локдаунов.

В итоге рост цен на пшеницу — на глазах. В августе она подорожала в годовом выражении на 45 процентов, в сентябре — на 30 процентов. Соответственно, и на конечный продукт цены вырастут.

Однако на Алтае советуют не поддаваться пессимистичному настрою, поскольку проблемы коснутся прежде всего производителей и потребителей макарон из твердых сортов пшеницы. Такие изделия считаются качественнее, и соответственно, дороже макарон из мягких сортов пшеницы.

Но на Алтае изделия из твердых сортов пшеницы занимают лишь 15 процентов рынка, поэтому говорить о глобальном подорожании макарон в нашем регионе неуместно, считают в Управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Эксперты полагают, что цены на макароны в Алтайском крае могут вырасти

11:16, 22.09.2021 630

Бийский рабочий