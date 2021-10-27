Бийск: В Алтайском крае могут повысить размер взносов за капитальный ремонт

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Этот вопрос обсуждался на заседании правительства Алтайского края

По словам министра строительства и ЖКХ региона Ивана Гилева, планируется капитально отремонтировать 8495 многоквартирных домов с населением 935 тысяч человек. За время действия региональной программы ремонт проведен в 2194 многоквартирных домах на общую сумму почти 6 миллиардов рублей. В этом году капитальный ремонт осуществляют в 387 многоквартирных домах общей стоимостью 1 миллиард 480 миллионов рублей.

Основной проблемой в реализации региональной программы капитального ремонта является дефицит средств. Ежегодно собственники помещений оплачивают порядка 1 миллиарда рублей взносов на капитальный ремонт, в то время как необходимый объем работ оценивается на уровне 2 миллиардов рублей в год.

— Мы сейчас работаем практически так сказать «с колёс», то есть, сколько денег поступает, столько и расходуется. В целях обеспечения финансовой устойчивости считаем необходимым увеличить минимальный размер взноса, в том числе рассмотреть возможность введения дифференцированных размеров взносов в зависимости от наличия или отсутствия лифтового оборудования в доме. Будет правильно: если дом имеет лифты, то там и нужно повышать размер взноса, то есть критерии или категории этих домов должны быть расширены, — пояснил Александр Пономарев, генеральный директор регионального «Фонда капитального ремонта МКД».

Глава региона поручил профильным ведомствам приступить к формированию размера платы за капитальный ремонт на 2022 год, при этом учитывать возможность дифференцированного подхода в этом вопросе.

— Прошлый год был сложный, с большими последствиями для целого ряда отраслей экономики малого предпринимательства. Я принимал волевое решение — мы оставили размер платы на 2021 год на уровне прошлого года. Это волевое решение, оно всегда популярное. Но за ним следуют определенные последствия, которые в конечном итоге отражаются на состоянии жилого фонда многоквартирных домов. Частить с такими решениями нельзя, — сказал Виктор Томенко.

Какими будут новые тарифы — в правительстве Алтайского края пока не сообщают. Сейчас размер взносов на капитальный ремонт в крае ниже, чем в среднем по сибирским регионам.

Бийск стал вторым городом на Алтае, где жители активно платят за капремонт

12:13, 19.04.2021 1388

Бийский рабочий