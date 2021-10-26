Бийск: В Алтайском крае установится прохладная погода с сильным ветром и гололедом

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В отдельных районах синоптики ожидают небольшой мокрый снег с дождем.

Во вторник, 26 октября в Алтайском крае дневная температура воздуха составит +12,+17 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами прогнозируются порывы 16-21 м/с.

Ночью в крае похолодает до -1,+4 гр., местами по западу до -6 градусов. В отдельных районах синоптики ожидают небольшой мокрый снег с дождем. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 8-13 м/с, местами порывы до 23 м/с.

В Бийске 26 октября днем температура воздуха составит +15 градусов. Будет облачно с прояснениями. Ночная температура — +7,+12 градусов.

В Бийске уровень загрязнения воздуха продолжает оставаться повышенным

06:05, 25.10.2021 764

Бийский рабочий