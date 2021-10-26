Бийск: В Алтайском крае жители хотели бы использовать маткапитал приобретая авто

3

Есть ли такая возможность – в прямом эфире рассказала эксперт ОПФР по Алтайскому краю

Напомним, что распорядиться средствами материнского капитала в настоящее время семьи могут только по пяти направлениям:

Улучшение жилищных условий;

Получение ежемесячной выплаты на второго ребенка до 3-х лет малообеспеченным семьям;

Оплата образования ребенка, в том числе дошкольного;

Формирование накопительной пенсии матери;

Приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

В Алтайском крае чаще всего средства маткапитала (а это чуть больше 483 тыс. рублей) направляют на улучшение жилищных условий. Сумма хорошая, и относиться к ее реализации стараются с умом.

Многие жители Алтайского края уверены и в том, что стоит добавить еще один пункт: приобретение автомобиля. Причем, чаще всего вопрос идет не о легковых машинах, а многоместных, по типу ГАЗели.

– В Алтайском крае на средства материнского капитала купить ГАЗель нельзя, – отвечает Наталия Мочалова, заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по краю. – На данный момент такой возможности законодательством не предусмотрено.

Также Наталия Молчанова заверила, что объявленные в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября не повлияют на график осуществления выплат и пенсий. Все они будут осуществлены своевременно в установленные законом сроки.

Размер маткапитала в России увеличат до 720 тысяч рублей

18:46, 12.07.2021 2069

Бийский рабочий