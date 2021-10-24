Бийск: В Алтайском крае выстроились очереди на вакцинацию после объявления о QR-кодах

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Сейчас почти все мобильные пункты закрыты, записаться на вакцинацию можно только в поликлиники по месту жительства

Невакцинированные жители края выстроились в очередь в единственном сейчас работающем в крае мобильном пункте вакцинации в ТЦ «ГЕО-Маркет», он находится в Барнауле и там одновременно могут принимать по 4 человека.

Барнаульцы опубликовали кадры очередей без масок и дистанции, в которых им приходится стоять по нескольку часов.

Очереди на вакцинацию в Алтайском крае Фото: "Черное и белое Барнаул"

Люди возмущаются, почему, зная, что в регионе будет введена система QR-кодов, министерство закрыло все мобильные пункты, а люди, в большинстве своем работающие, могут пойти привиться только в выходные дни:

— Все стоят толпой, ни о какой дистанции речи не идет. О чем думает наш Минздрав? Просто клоунада! Огромное пожелание – разверните дополнительные пункты, прекратите издеваться над людьми!

Как сообщил amic.ru, им удалось связаться с представителями минздрава, которые, в частности, ответили, что сейчас мобильные пункты в крае не работают – есть лишь в ТЦ «ГЕО-Маркет». Также без записи можно пройти вакцинацию в краевом Диагностическом центре, это тоже в Барнауле.

В Бийске мобильный пункт раньше стоял у ТРЦ «Ривьера», в Барнауле также работало несколько мобильных пунктов в ТРЦ, но с приходом холодов от них ведомство решило отказаться. Если спрос на вакцинацию будет высоким, то, как заверили в минздраве, дополнительные пункты развернут, но сделать это быстро, увы. не получится.

Сейчас записаться на прививку можно через портал Госуслуги в поликлинику по месту жительства или по телефону поликлиник. Обязательно учтите, что в поликлиниках вакцинацию проводят только по предварительной записи.

В Бийске вакцинацию от COVID-19 проводят

КГБУЗ «Консультативно-диагностический центр, г. Бийск» — 8-963-509-0311

КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск» — (3854) 37-53-39, 25-51-69

КГБУЗ «Городская больница № 2, г. Бийск» — (3854) 25-51-67

КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Бийск» — (3854) 25-51-80

КГБУЗ «Первая поликлиника, г. Бийск» — (3854) 25-51-75

КГБУЗ «Городская больница № 4, г. Бийск» — (3854) 25-51-78

Алтайский минздрав разъяснил жителям края, как получить QR-код

14:38, 23.10.2021 1139

Бийский рабочий