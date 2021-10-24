Бийск: В Алтайском крае суд поддержал отстранение от работы отказавшихся от вакцинации

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В Славгороде от работы отстранили четырех сотрудников сети «Светофор» — за отказ от вакцинации, после чего те подали в суд

Славгородский городской суд Алтайского края поддержал решение работодателя об отстранении невакцинированных работников от работы без сохранения зарлаты. После чего отстраненные от работы сотрудники одного из магазинов «Светофор» (ООО «Торгсервис 22») обратились в суд с требованием отмены приказа об отстранении, возложении обязанности допустить к работе, взыскании заработной платы и компенсации морального вреда. Заседание прошло 14 октября.

Суд, рассмотрев все доводы истцов, принял решение отказать истцам в полном объеме. Суд посчитал обоснованным и законным приказ директора ООО «Торгсервис 22» от 2 сентября об отстранении истцов от работы без сохранения заработной платы. В этом он руководствовался рядом правовых актов, которые регламентируют данную ситуацию, в том числе и ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Отметим, что работники организаций вполне законно могут отказаться от прививки против коронавируса. Однако работодатель также имеет полное право отстранить их с лишением заработной платы. Добавим, что в соцсетях до сих пор распространяется фейк, что такое отстранение незаконно.

Как рассказали в пресс-центре администрации Бийска, в наукограде также есть прецеденты отстранения от работы за отказ от вакцинирования – так, в аппарате администрации Бийска, структурных подразделениях, подведомственных организациях на данный момент отстранено от работы 9 человек.

В Алтайском крае расширили список граждан, которые должны привиться от ковида

15:28, 18.10.2021 2366

Бийский рабочий