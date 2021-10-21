Бийск: В Алтайском крае снова похолодает и вернутся дожди

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По данным Алтайского ЦГМС, в регион возвращаются дожди и с пятницы по воскресенье будет прохладно

В Алтайском крае в четверг 21 октября пока будет преимущественно без осадков, а в последующие двое суток ночью и днем пройдут умеренные дожди. Ночные температуры будут колебаться от 5 до 7 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +8…+15 градусов, 21 октября по югу возможно повышение температуры до +20 (по югу региона). Ветер переменных направлений, 2-9 метров в секунду, местами порывы до 12-13 метров в секунду. 23 октября в течение дня похолодает, а юго-западный ветер усилится до 6-11 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду.

В Барнауле и Бийске в эти дни ночью и днем без осадков, 22 октября в конце дня небольшой дождь. Ночные температуры составят 0…+5, днем столбики термометров покажут +7…+15 градусов. Ветер 2-9 метров в секунду, 22 октября возможны порывы до 14 метров в секунду. 23 октября ветер усилится до 6-11 метров в секунду, возможны порывы до 16 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков смог в Бийске и Барнауле продержится до 22 октября

07:11, 20.10.2021 601

Бийский рабочий