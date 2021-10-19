Бийск: В Алтайском крае расширили список граждан, которые должны привиться от ковида
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Роспотребнадзор региона ужесточил требования к обязательной вакцинации.
Изменения в постановление о проведении профилактических прививок против коронавируса отдельным группам граждан внесли 12 октября.
Согласно новым правилам теперь обязательной вакцинации в Алтайском крае также подлежат:
- Лица в возрасте 60 лет и старше;
- Лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением;
- Волонтеры.
Первый укол новые категории должны поставить до 22 ноября, а второй – до 22 декабря 2021 года.
Кроме того, по новым правилам, число вакцинированных в организациях и на предприятиях должно составлять не менее 80%.
Напомним, старт обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан в Алтайском крае был дан с 27 июля. Тогда работодателей обязали привить не менее 60% сотрудников. В случае несоблюдения постановления, предусмотрели административная ответственность. Привиться первым компонентом работники отдельных сфер должны были до 22 августа, до 29 сентября – вторым.
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08:20, 09.10.2021 2306