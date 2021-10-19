Бийск: В Алтайском крае расширили список граждан, которые должны привиться от ковида

10

Роспотребнадзор региона ужесточил требования к обязательной вакцинации.

Изменения в постановление о проведении профилактических прививок против коронавируса отдельным группам граждан внесли 12 октября.

Согласно новым правилам теперь обязательной вакцинации в Алтайском крае также подлежат:

Лица в возрасте 60 лет и старше;

Лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением;

Волонтеры.

Первый укол новые категории должны поставить до 22 ноября, а второй – до 22 декабря 2021 года.

Кроме того, по новым правилам, число вакцинированных в организациях и на предприятиях должно составлять не менее 80%.

Напомним, старт обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан в Алтайском крае был дан с 27 июля. Тогда работодателей обязали привить не менее 60% сотрудников. В случае несоблюдения постановления, предусмотрели административная ответственность. Привиться первым компонентом работники отдельных сфер должны были до 22 августа, до 29 сентября – вторым.

Врешь, не уйдешь: трудовые коллективы края проверят на наличие непривитых

08:20, 09.10.2021 2306

Бийский рабочий