Бийск: В Алтайском крае остаются нераскрытыми почти четыре тысячи преступлений

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В следственном управлении СК России по Алтайскому краю обсудили итоги работы ведомства за 9 месяцев 2021 года

Одним из основных вопросов стало рассмотрение деятельности по расследованию преступлений, относящихся к категории «прошлых лет».

В указанный период следователями края было расследовано 62 преступления прошлых лет, из которых 9 уголовных дел об убийствах, 9 – о преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст.111 УК РФ, а также 8 – об изнасилованиях и преступлениях, предусмотренных ст. 132 УК РФ.

Так, из 9 расследованных убийств, по 8 преступлениям виновные лица установлены вследствие повторной проверки ранее отрабатывавшихся версий. И лишь по одному уголовному делу к раскрытию преступлений привело получение явки с повинной от обвиняемого в убийстве женщины и ее 13-летнего сына в Баевском районе в 2003 году.

— В целом, аналогичным образом раскрываются и расследуются особо тяжкие преступления иных категорий против личности, что говорит о надлежащей и продуктивной работе следственного органа, — отмечают в следственном комитете.

По уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенности к раскрытию приводит также совпадение ДНК-профилей проверяемых лиц с установленными генетическими признаками следов, изъятых при производстве первоначальных следственных действий. Так, вследствие указанной работы было раскрыто изнасилование жительницы города Бийска в 2011 году: ДНК-профиль совпал с ДНК-профилем ранее судимого за убийство мужчины.

Следователи в Бийске раскрыли дело об изнасиловании 10-летней давности

09:52, 09.10.2021 1682

Всего в Алтайском крае на сегодняшний день остаются нераскрытыми 3804 преступления, из них:

1557 убийств (по 1551 уголовному делу),

627 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ,

286 изнасилований

56 преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ,

1278 преступления иной категории.

Отмечается, что данный остаток нераскрытых преступлений сформирован за период времени более 70 лет — так в следственном отделе по городу Рубцовск имеется уголовное дело, возбужденное в ноябре 1952 по факту убийства местного жителя.

Бийский рабочий