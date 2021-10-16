Бийск: В Алтайском крае на парковке у ТЦ на видео сняли бой крысы с колонком

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«Дикие игры» наблюдали посетители строительного супермаркета Леруа Мерлен в Барнауле

— Вчера на стоянке на Павловском тракте увидел необычную схватку! На видео вроде колонок поймал крысу, — рассказал очевидец.

Комментаторы в группе Barnaul22 пошутили, что вместо того, чтобы разнимать дерущихся, барнаулец стоял и снимал все на видео: «Ну что за люди пошли — стоит снимает, нет бы разнять, в полицию позвонить!»

— А кто победил-то в итоге?

– Ну кто- кто – «Единая Россия».

— Это прививочники против антиваксеров дрались. И не понятно пока, кто в итоге победил.

Добавим, колонок – довольно редкий зверь для городской территории. Это вид хищных млекопитающих семейства куньих из рода ласок и хорей. По генетическим признакам этот вид ближе всего к европейской норке. Обитают в основном они в поймах рек.

Ну, погоди: в центре Барнаула заметили заблудившегося зайца

12:38, 24.11.2020 1126

Бийский рабочий