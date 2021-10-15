Бийск: В Алтайский край вновь начали поступать лекарства для больных COVID-19

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До недавнего времени регион испытывал дефицит препаратов для бесплатного лечения амбулаторных пациентов с ковид

В Алтайский край начались поставки лекарственных препаратов для лечения пациентов, инфицированных коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона. Препараты поступают в край партиями.

13 октября на склад Аптек Алтая привезли 5700 упаковок «Умифеновира», сегодня прошла поставка «Парацетамола» — 12000 упаковок и 2300 упаковок мази «Виферон». Эти препараты уже получают медицинские организации. 15 октября планируется поставка еще 40000 упаковок «Умифеновира».

— Мы стараемся как можно оперативнее провести необходимую маркировку всех партий препаратов, потому что знаем, как они нужны в медицинских организациях. Вчера маркировку мы проводили даже в ночь, — рассказала директор сети «Аптеки Алтая» Ольга Калита.

В соответствии с распоряжением правительства РФ краю на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, было выделено 97561,8 тыс. рублей, данные средства с учетом текущей заболеваемости позволят обеспечить бесплатными препаратами около 70000 пациентов Алтайского края.

Всего с начала пандемии лекарственными препаратами были обеспечены более 82,5 тысяч пациентов для лечения в амбулаторных условиях.

В Бийске сложился дефицит лекарств для ковидных больных

14:04, 12.10.2021 1931

Бийский рабочий