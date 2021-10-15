Бийск: В Алтайском крае пройдут акции, посвященные Дню отца

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17 октября в России впервые официально отметят День отца.

Праздничная дата введена Указом Президента России для повышения значимости отцовства в воспитании детей и укрепления института семьи.

Согласно указу в России День отца будут праздновать в третье воскресенье октября. Так что в этом году российские папы отметят свой официальный день впервые, торжество выпадает на 17 октября.

В преддверии замечательной даты любой школьник может выразить свое признание и любовь своему отцу и поучаствовать в активностях Российского движения школьников, сообщили в Министерстве образования Алтайского края.

В период с 11 по 17 октября ребят приглашают присоединится к всероссийским акциям:

• «Отец-образец» — в рамках акции поздравь своего отца с праздником так, как он поздравил бы тебя с днём рождения или новым годом, а затем выложи видео или пост с фотографией и рассказом о поздравлении в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегами #Деньотца #Отецобразец #Вместеспапой #папарядом #поздравимпапу #Алтайскийкрай #РДШ22 #РДШ

• «К отцу на работу» — всегда было узнать о работе отца побольше? Данная акция – отличная возможность! Проведи один день на работе с отцом, а затем опиши о прошедшем дне в специальном посте в социальной сети. Например, начни свой рассказ с тогокем работает твой отец, что нового узнал о профессии отца, поделись своими эмоциями.

• «Дело с папой» — выбери занятие, которое вы можете сделать с папой совместно, к примеру, создать новое изобретение: кормушку для птиц, автомобиль из подручных материалов, самодельные игрушки. Процесс снимай на видео и выкладывай в социальных сетях с хэштегами #Деньотца #Делоспапой #Вместеспапой #папарядом #поздравимпапу #Алтайскийкрай #РДШ22 #РДШ

• «Зарядка с папой» — ребенок снимает видео, как он вместе с отцом делает утреннюю зарядку. Для придания атмосферностиускорь видео и добавь музыку, под которую вы тренировались. Затем размести видеоролик в социальных сетях с хэштегами #Деньотца #Зарядкаспапой #Вместеспапой #папарядом #поздравимпапу #Алтайскийкрай #РДШ22 #РДШ.

• «Папин совет» — отцы часто дают мудрые советы, которые помогут сегодня и в будущем. Сними видео в TikTok-формате и расскажи в нём о трёх лучших советах своего отца. Хэштеги: #Деньотца #Папинсовет #Вместеспапой #папарядом #поздравимпапу #Алтайскийкрай #РДШ22 #РДШ

• «Папа может!» — у каждого отец — супергерой. И у каждого свои суперспособности. Покажи на видео главные сверхспособности твоего отца. Сделай это, как настоящий актёр. Хэштеги: #Деньотца #Папаможет #Вместеспапой #папарядом #поздравимпапу #Алтайскийкрай #РДШ22 #РДШ

• «Отцово древо» — ух ты, а тут можно провести целое генеалогическое расследование. Начни поиски с родословной твоего папы, узнай историю дедушки и прадедушки по папиной линии, опиши всё это в посте и приложи их фотографии.Хэштеги: #Деньотца #отцоводрево #Вместеспапой #папарядом #поздравимпапу #Алтайскийкрай #РДШ22 #РДШ

Выставить желаемый пост можно не только на своих личных страничках в социальных сетях. Сделать это возможно и в группе «Семьей в РДШ 22» через вкладку «Предложить новость», а если поставить хэштеги — весь регион сможет увидеть ваши замечательные поздравления.

Владимир Путин подписал указ о создании Дня отца в России

09:37, 05.10.2021 1019

Бийский рабочий