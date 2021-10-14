Бийск: В Алтайском крае в 2022 году может резко подорожать пиво

0

Из-за неурожая возник серьезный дефицит сырья.

Пивоварни Алтайского края планируют поднять цену на продукцию из-за роста стоимости сырья, сообщает «Толк». Ячмень, из которого готовят пиво, производители закупали в Европе или в Турции, но этим летом из-за неурожая возник серьезный дефицит сырья.

— Дефицит пивоваренного ячменя, естественно, повлечет за собой рост цены на конечный продукт – пиво, — говорит генеральный директор «Бочкаревского пивоваренного завода» Вадим Смагин.

Барнаульский пивовар Николай Копытов предположил, что пиво в 2022 году подорожает примерно на 10-15%. При этом местный ячмень готовы использовать не все, специалисты считают, что это отрицательно скажется на качестве пива.

Сейчас российские пивовары обратились к правительству страны с просьбой отменить экспорт ячменя, так как дефицит этой сельхозкультуры из-за засухи в Европе привел к росту закупочных цен. С этим заявлением согласны и их алтайские коллеги.

Картофель, бензин и одежда: что сильнее всего подорожает в России к концу года

15:44, 08.10.2021 714

Бийский рабочий