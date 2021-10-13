Бийск: В Алтайском крае задержан управделами губернатора и правительства региона

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Информацию краевым СМИ подтвердили в правоохранительных органах, в правительстве края информацию не отрицают

12 октября у себя в доме задержан управляющий делами губернатора и правительства Алтайского края Андрей Степанов. Арест чиновника производили с участием сотрудников регионального УФСБ, сообщает ИА «Банкфакс». Степанов, по всей вероятности, не ждал гостей в камуфляже, поскольку встретил их растерянным и раздетым. Тем не менее, он быстро собрался и поехал с силовиками в отдел. Ему уже предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.

Дело касается строительства государственного гаража, которое велось еще в 2016 году, когда он занимал другую должность в системе госслужбы.

Руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Негреев в беседе с «Банкфаксом» не опроверг эту информацию, сказав, что пока не готов комментировать действия силовиков.

Позднее УФСБ России по Алтайскому краю подтвердило задержание Степанова. Ему уже предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование своих должностных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности, повлекшим существенное нарушение охраняемых законных интересов общества или государства) и ч. 1 ст. 286 УК России (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства).

Установлено, что в 2016 году по его инициативе была разработана проектно-сметная документация по строительству наземно-подземного гаража-стоянки в Барнауле, получившая положительную оценку государственной экспертизы. В результате проведенного аукциона определен подрядчик для выполнения работ по возведению объекта. Стоимость заключенного государственного контракта составила более 80 млн рублей.

В последующем, в целях снижения затрат по госконтракту, заказчик совместно с подрядчиком приняли решение о внесении изменений в проектно-сметную документацию, которая по итогам государственной экспертизы получила отрицательную оценку. Однако на тот момент подрядчик уже выполнил комплекс подготовительных работ, но оплату за них своевременно не получил, в связи с чем обратился в арбитражный суд для возмещения затрат.

В 2020 году управляющий делами для исполнения решения суда и в целях сокрытия факта срыва государственного контракта по строительству объекта государственной собственности Алтайского края из-за отрицательного заключения государственной экспертизы по воздвигаемому строению, в нарушение действующей процедуры и превышая должностные полномочия, дал распоряжение предоставить за счет бюджетных средств субсидию в размере 19 млн рублей для оплаты исковых требований подрядчика.

Расследование уголовного дела продолжается. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании должностному лицу меры пресечения в виде заключения под стражу.

Бийский рабочий