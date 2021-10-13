Бийск: В Алтайском крае зафиксировали новый рекорд по числу смертей от COVID-19

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За сутки зарегистрировано 306 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 64 пациентов, умерло 30 человека, от COVID-19 – 30

Новые случаи

Барнаул – 100

Бийск – 29

Рубцовск – 28

Алейск, Заринск – по 8 заболевших

Яровое, Шипуновский район – по 7

Бийский, Локтевский, Целинный районы – по 6

Алейский, Краснощековский, Поспелихинский, Усть-Калманский районы – по 5

Егорьевский, Заринский, Калманский, Курьинский, Новичихинский, Первомайский, Рубцовский, Топчихинский районы – по 4

Славгород, Алтайский, Волчихинский, Зональный, Михайловский, Смоленский, Троицкий районы – по 3

Залесовский, Ключевский, Кулундинский, Немецкий национальный, Петропавловский, Солтонский, Тогульский, Усть-Пристанский районы – по 2

Белокуриха, Новоалтайск, Бурлинский, Быстроистокский, Ельцовский, Змеиногорский, Красногорский, Кытмановский, Павловский, Солонешенский, Тальменский, Угловский районы – по 1.

Коронавирус в Алтайском крае на 12 октября

Всего умерли 5 751 человека (+ 30 за сутки), все взрослые, в том числе по причинам смерти: иные причины смерти – 1 302 человек; короновирусная инфекция – 4 449 человек.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3311 человек.

409 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 704, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 259.

Минздравом края развернуто 4228 коек, к кислороду имеют подключение 3270, с ИВЛ – 340. Резервных коек — 508.

Вакцинация в Алтайском крае на 12 октября

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 030 733 комплекта вакцины против коронавирусной инфекции.

На 12 октября в Алтайском крае против COVID-19 прививается 709692 человека, в том числе:

39 135 человек получили первую прививку;

663 521 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»);

7 036 человека прошли повторную вакцинацию.

Алтайский край обновил рекорд по количеству заболевших за 24 часа

14:31, 11.10.2021 1843

Бийский рабочий