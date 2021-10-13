Бийск: В Алтайском крае зафиксировали новый рекорд по числу смертей от COVID-19
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За сутки зарегистрировано 306 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 64 пациентов, умерло 30 человека, от COVID-19 – 30
Новые случаи
- Барнаул – 100
- Бийск – 29
- Рубцовск – 28
- Алейск, Заринск – по 8 заболевших
- Яровое, Шипуновский район – по 7
- Бийский, Локтевский, Целинный районы – по 6
- Алейский, Краснощековский, Поспелихинский, Усть-Калманский районы – по 5
- Егорьевский, Заринский, Калманский, Курьинский, Новичихинский, Первомайский, Рубцовский, Топчихинский районы – по 4
- Славгород, Алтайский, Волчихинский, Зональный, Михайловский, Смоленский, Троицкий районы – по 3
- Залесовский, Ключевский, Кулундинский, Немецкий национальный, Петропавловский, Солтонский, Тогульский, Усть-Пристанский районы – по 2
- Белокуриха, Новоалтайск, Бурлинский, Быстроистокский, Ельцовский, Змеиногорский, Красногорский, Кытмановский, Павловский, Солонешенский, Тальменский, Угловский районы – по 1.
Коронавирус в Алтайском крае на 12 октября
Всего умерли 5 751 человека (+ 30 за сутки), все взрослые, в том числе по причинам смерти: иные причины смерти – 1 302 человек; короновирусная инфекция – 4 449 человек.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3311 человек.
409 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 704, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 259.
Минздравом края развернуто 4228 коек, к кислороду имеют подключение 3270, с ИВЛ – 340. Резервных коек — 508.
Вакцинация в Алтайском крае на 12 октября
Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 030 733 комплекта вакцины против коронавирусной инфекции.
На 12 октября в Алтайском крае против COVID-19 прививается 709692 человека, в том числе:
- 39 135 человек получили первую прививку;
- 663 521 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»);
- 7 036 человека прошли повторную вакцинацию.
Алтайский край обновил рекорд по количеству заболевших за 24 часа
14:31, 11.10.2021 1843