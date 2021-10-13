Бийск: В Алтайском крае полиция усилила наблюдение за школами из-за паники родителей

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Сотрудники полиции проверяют сообщения в школьных и родительских чатах о возможной стрельбе в одном из учебных заведений Барнаула

12 октября с 8.00 в школы, колледжи, средние и высшие учебные заведения Барнаула были направлены сотрудники полиции для предотвращения возможных внештатных ситуаций, сообщает ИА «Банкфакс».

Причиной стала переписка в родительских и педагогических чатах о том, что якобы в одной из школ города может быть стрельба. Сообщение пересылались родителями по всему городу, среди горожан началась паника.

Утром 12 октября в учреждениях Барнаула появились сотрудники полиции, эту информации подтвердили в правоохранительных органах.

Об усилении охраны в школах и сотрудниках полиции рассказал в своей манере и Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul:

— Да, по чатикам и группам зафорсили скрины переписок, мол в городе Б некие аноны готовятся совершить страшные дела при помощи ружжа и тяжёлых проблем с междуушным ганглием. Так вот, дамы и господа, даже на такие вот шутки юмора в локальных чатиках от мамкиных бунтарей, офис местного шерифа обязан отреагировать, особенно учитывая недавние события. Вот почему вы и наблюдаете сотрудников у себя в учебных заведениях.

ГУ МВД России по Алтайскому краю так прокомментировали ситуацию:

— Источником информации о якобы возможных нападениях в образовательных учреждениях стали соцсети и мессенджеры. Сообщения распространяются в разных регионах страны и имеют все признаки фейка. Органы правопорядка Алтайского края проверяют информацию, превентивно в школы направлены сотрудники МВД для усиления охраны образовательных учреждений.

Сторожа и вахтеры: кто охраняет школы Бийска

15:40, 29.09.2021 1881

Бийский рабочий