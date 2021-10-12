Бийск: В Алтайском крае начали выдавать разрешения на добычу зайца и лисиц

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Минприроды региона с 11 октября начинает прием заявлений на выдачу разрешений на добычу зайца (беляк, русак) и лисицу

Прием заявлений будет производиться по адресу: Барнаул, ул. Чкалова 230, каб. 105 с 8 до 17 часов, обед с 13 до 13-48, выходные суббота, воскресенье.

График работы должностных лиц Министерства уполномоченных на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов в районах размещен на сайте ведомства в разделе «Охотничье хозяйство/Организация охотничьего хозяйства».

Порядок и сроки рассмотрения заявлений на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов и выдачи таких разрешений производится в соответствии с административным регламентом предоставления органами государственной власти субъектов РФ государственной услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ.

По данным Министерства природы и экологии Алтайского края, в данный момент в регионе водится 42 378 зайцев беляков, 16 658 зайцев русаков и 16 234 особей лисиц.

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07:41, 28.08.2021 891

Бийский рабочий