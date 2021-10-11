Бийск: В Алтайском крае за сутки выявили рекордное число заболевших COVID

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За прошедшие сутки в крае зарегистрировано 300 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это новый максимум.

Также за прошедшие сутки выздоровело 30 пациентов, умерло 24 человека, от COVID-19-13.

Новые случаи выявлены:

Барнаул — 96,

Бийск и Рубцовск – по 25,

Алейск — 16,

Заринск — 13,

Славгород — 8,

Шипуновский район – 7,

Первомайский и Целинный районы – по 6,

Новоалтайск, Зональный, Ключевский, Курьинский, Топчихинский районы — по 5,

Алейский, Благовещенский, Егорьевский, Калманский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Рубцовский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский районы — по 4,

Бийский, Краснощековский, Кулундинский, Павловский, Солтонский районы – по 3,

Ельцовский, Заринский, Змеиногорский, Красногорский, Михайловский, Тальменский, Троицкий районы – по 2,

Бурлинский, Волчихинский, Каменский, Новичихинский, Табунский, Угловский, Хабарский, Шелаболихинский районы – по 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 80 434 человека, в т. ч. 5952 ребенка. Выздоровели 59 951 человек (+ 30).

По состоянию на 10 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3279 человек. Кроме этого, 456 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 632 (+17 за сутки), из них подключено к аппаратам ИВЛ – 253 (+8 за сутки).

Минздравом края развернуто 4163 коек, к кислороду имеют подключение 3219, с ИВЛ – 336. Резервных коек — 428.

20 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.236 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

СМИ: в Алтайском крае могут ввести новый локдаун

09:20, 10.10.2021 16325

Бийский рабочий