Бийск: В Алтайском крае интернет стал чаще использоваться для сбыта наркотиков

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В регионе выросло число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных с использованием IT-технологий.

Об этом сообщили представители правоохранительных органов в ходе заседания краевой антинаркотической комиссии.

Так, за девять месяцев 2021 года органами внутренних дел края было выявлено 911 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных с использованием IT-технологий. Это на 41,5% превышает показатели прошлого года.

За тот же период в регионе пресечена деятельность 16 организованных групп, распространявших наркотики через сеть Интернет, ликвидированы подразделения 7 интернет-магазинов и 1 подпольная нарколаборатория.

Также на заседании комиссии был рассмотрен вопрос о мерах по организации работы по предотвращению допуска к владению оружием лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества.

Начальник Федеральной службы войск национальной гвардии региона Александр Сафонов сообщил, что в настоящее время управлением разработан и утвержден алгоритм действий сотрудников подразделений лицензионно-разрешительной работы. Он касается принятия дополнительных мер по предотвращению допуска к владению оружием лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества.

Мужчина пытался провезти в Алтайский край наркотики, замаскированные под кофе

10:48, 01.10.2021 586

Бийский рабочий