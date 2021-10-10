Бийск: В Алтайском крае ищут способы привлечь в регион европейских туристов
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Регион презентовали на выставке Russian Expo Days Germany 2021 для профессионалов турбизнеса из Германии, Австрии и Швейцарии.
Алтайский край представил свой туристический потенциал на онлайн-выставке Russian Expo Days Germany 2021 для профессионалов турбизнеса из Германии, Австрии и Швейцарии, сообщает пресс-служба правительства региона.
5 октября состоялась презентация региона на выставке. О возможностях отдыха в Алтайском крае рассказал врио директора, начальник отдела маркетинга Алтайтурцентра Сергей Попович.
— Главное преимущество онлайн-выставки Russian Expo Days Germany 2021 в том, что уже сейчас, в период въездных ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции, наши представители туротрасли могут обсуждать варианты дальнейшего сотрудничества с зарубежными компаниями. Выставка обеспечивает прямую коммуникацию с заинтересованно, — рассказал Сергей Попович.
В качестве соэкспонентов к выставке присоединились туроператоры «Арго», «ЛБ Тур», «Плот Интрэвел», «Сибирь-Профи», санаторий «Алтай West» и гостиничный комплекс «Золото Алтая». Они презентовали туры по краю, лечебные программы и возможности индустрии алтайского гостеприимства.
С 8 по 13 октября выставка станет площадкой для нетворкинга, который позволяет найти партнеров за рубежом, провести деловые встречи, ответить на вопросы, наладить коммуникацию для дальнейшего сотрудничества по приему иностранных туристов в регионе.
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17:13, 07.09.2021 761