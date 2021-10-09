Бийск: В Алтайском крае расширили список на компенсацию за подключение к газу

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В Алтайском крае расширили перечень категорий граждан, которые могут получить компенсацию за подключение к природному газу

Многие жители Алтайского края, подключившие свои жилые дома к природному газу, могут получить единовременную материальную помощь. В соответствии с постановлением губернатора Виктора Томенко в регионе существенно расширили перечень категорий граждан, имеющих право на такую компенсацию.

В число получателей социальной поддержки вошли ветераны боевых действий, семьи погибших ветеранов боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и участники Великой Отечественной войны. Кроме того, расходы на подключение к природному газу компенсируют малоимущим гражданам и семьям, а также тем, кому присвоен статус «дети войны», и находящимся в трудной жизненной ситуации.

В зависимости от категории собственникам домов, подключившим газ после 20 апреля 2021 года, предусмотрена компенсация в 50, 75 и 100 процентов от понесенных на внутридомовую газификацию затрат в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Подключившие газ до этого срока граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, «дети войны», а также малоимущие семьи и одиноко проживающие могут оформить компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

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10:49, 17.09.2021 2928

Бийский рабочий