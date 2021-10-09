Бийск: В Алтайском крае решили усилить контроль за соблюдением антиковидных мер

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Особенно напряженная ситуация с заболеваемостью коронавирусом сложилась в Барнауле и Бийске

Городские власти готовы применять норму об отстранении от работы сотрудников, отказавшихся от вакцинации без медицинских оснований, об этом шла речь на заседании регионального оперштаба.

Участники заседания оперативного штаба поддержали предложение об активизации проведения контрольно-рейдовых мероприятий. Также отмечена необходимость поиска дополнительных стимулов к вакцинации граждан. Мэр Бийска Александр Студеникин и заместитель главы администрации Барнаула Александр Артемов сообщили, что отдельные сотрудники муниципальных органов власти отстранены от работы за отказ от вакцинации.

— Механизмы отстранения от работы надо использовать. Мы уже приступили – по администрации и по нашим структурным подразделениям. Мы пойдём по этому пути. Не будут прививаться – будем отстранять. Тем более, если сотрудники попадают под соответствующую категорию обязательной вакцинации, цитируют главу Бийска «Вести-Алтай».

Представители Роспотребнадзора сообщили, что увеличивают число рейдов, будут жестче контролировать соблюдение масочного режима в транспорте и в общественных местах. Начались проверки в трудовых коллективах, с целью выявить сотрудников, не прошедших вакцинацию. Властям края рекомендовали снова ввести режим самоизоляции для людей старше 65 лет и ограничить работу общепита.

Непривитых чиновников мэрии Бийска отстраняют от работы

16:03, 07.10.2021 1587

Бийский рабочий