Бийск: В Алтайском крае открыли движение по отремонтированному участку Р-256

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Реконструкция федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт» идет на границе Тальменского и Первомайского районов, со 173 по 183 километр

Дорожники завершили работы на участке длиной 6 километров 700 метров в районе села Озерки. Там открыли рабочее движение.

Как сообщили в Управлении федеральных дорог «Алтай», дорогу расширили, увеличив количество полос до четырех, встречные потоки разделили металлическим барьерным ограждением. Технологический выезд напротив села Озерки закрыли, теперь движение осуществляется по постоянной схеме в соответствии с проектными решениями. Для местных жителей на маршруте из Барнаула в село и из него (в сторону Новосибирска) предусмотрены левоповоротные съезды, что обеспечит безопасный доступ в населенный пункт. На участке установили новое электроосвещение, заменили автобусные остановки и построили подземный пешеходный переход.

По графику закончить работы на всем 10-километровом отрезке планировалось в ноябре 2022 года, но часть работ дорожники заканчивают на год раньше срока. До ноября завершат обустройство, после чего часть объекта реконструкции введут в эксплуатацию. На оставшемся участке идет строительство двухуровневой транспортной развязки. Здесь также увеличат число полос до четырех, установят барьерное ограждение и освещение.

Кроме того, в Троицком районе заканчивают строительство третьей полосы на подъемах с 268 по 271 километр. Также дорожники продолжат работы по расширению участков Чуйского тракта от Новоалтайска в сторону Бийска: от развязки и до поворота на Жилино (с 212 по 223 километр) и перед Бийском (трехкилометровый участок начиная с 341 километра). По направлению из Барнаула к Новосибирской области в этом году начали расширять участок в районе населенного пункта Красный Боец со 143 по 150 километр. Завершат работы осенью 2022 года.

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16:44, 06.10.2021 881

Бийский рабочий