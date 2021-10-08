Бийск: В Алтайском крае за год в два раза выросло количество миллиардеров

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За 2020 год в Алтайском крае в два раза выросло число предпринимателей, которые имеют доходы свыше 1 млрд рублей

Налоговая служба Алтайского края подвела результаты декларационной кампании 2021 года, в ходе которой граждане и организации предоставляли отчеты для формирования будущих отчислений. Об итогах декларационной кампании рассказал глава регионального УФНС Юрий Куриленко, сообщают «Вести-Алтай».

Всего в ведомство поступило 163 тысячи деклараций по форме 3-НДФЛ, которая подается при получении доходов от продажи имущества, дарения, лотерей, источников за границей, вознаграждений по договорам гражданско-правового характера (аренды и т. п.). Количество поданных сведений о таких дополнительных видах заработка за год выросло на 27 %.

В 2020 году в крае выросло число налогоплательщиков с доходами от 1 млрд рублей и выше. Теперь их шесть, тогда как годом ранее было три.

Все алтайские миллиардеры являются индивидуальными предпринимателями, хотя ранее среди них наблюдались физические лица и инвесторы. Миллиардеры региона занимаются производством: у одного предприятие по изготовлению сахара, еще один – переработчик рыбы и морепродуктов, двое заняты в молочной отрасли, двое — в сфере торговых закупок.

Также, по данным УФНС, в Алтайском крае растет и число миллионеров. 10 305 налогоплательщиков задекларировали доходы более 1 млн рублей, что на 6 % больше, чем в предыдущем отчетном периоде. 9834 лиц показали заработок от 1 до 10 млн рублей, что выше на 48 %. В два раза выросло количество тех, кто получил от 10 млн до 100 млн — 395 и от 100 млн до 500 млн — 63.

Чтобы стать миллионером, жителю Алтайского края надо копить 23 года

15:12, 12.07.2021 1212

Бийский рабочий