Бийск: В Алтайском крае на фоне подъема ковид минздрав наращивает коечный фонд

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Сейчас в регионе развернуто 4201 койки, в резерве находится 500

Медики Алтайского края начали расширять коечный фонд в госпиталях региона из-за растущей заболеваемости коронавирусом. Объем коечного фонда увеличен более чем на 300 мест.

— Мы вынуждены обратно разворачивать ковидные госпитали. Так, дополнительно сейчас мы развернули 324 койки. Объем коечного фонда на сегодняшний день составляет 4 038 коек в 21 госпитале. Мы проводим ежесуточный мониторинг загруженности и по его результатам принимаем решение о необходимости дополнительного развертывания коек. Смертность в этом году гораздо выше, чем в прошлом году. Доля тяжелых и крайне тяжелых пациентов велика, = рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Также в минздраве рассказали, что в последние дни наблюдается высокая нагрузка на службы скорой помощи – в среднем в сутки по краю принимают до 1,5 тыс. вызовов, за последние сутки в Бийске – 269 вызовов.

Медикам удается справляться с такой нагрузкой, так как иммунная прослойка среди работников этой службы превышает 90%, случаи заболевания среди персонала носят единичный характер, считает Дмитрий Попов.

Кроме того, в регионе в связи со случаями заражения коронавирусом закрыты три школы и более 200 классов в различных образовательных учреждениях.

Кроме того, в Алтайском крае отмечается высокий уровень заболеваемости коронавирусом — медики объясняют эту динамику низким уровнем вакцинации населения. В настоящее время в регионе на разных стадиях вакцинации находятся 697544 человек, что составляет 55% от уровня, необходимого для формирования иммунной прослойки.

Для формирования иммунитета в регионе необходимо было вакцинировать к сентябрю 1,1 млн человек. Край находится на 50-м месте среди 85 субъектов РФ по темпам вакцинации.

В ковидном госпитале Бийска переполнена реанимация

13:33, 06.10.2021 11413

Бийский рабочий