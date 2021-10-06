Бийск: В Алтайском крае планируют очно провести праздник «Алтайская зимовка»

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В 2020 году «Алтайская зимовка» уже была отменена по настоянию Роспотребнадзора.

«Алтайтурцентр» на портале Госзакупок опубликовал тендер на проведение туристического праздника «Алтайская зимовка», который пройдет 4 декабря. Судя по условиям конкурса, масштабный праздник планируется провести очно. На него собираются потратить порядка 7,1 млн рублей, сообщает ИА «Банкфакс».

В этом году впервые «Алтайскую зимовку» проведут не на территории «Бирюзовой Катуни», а в Белокурихе. Организаторы планируют провести концерты, конкурсы, организовать анимационные зоны, шоу-дронов, гастрономический фестиваль, а завершится все фейерверком. Мероприятия будут проходить на улице, площадка должна вмещать не менее 5 тысяч человек.

От подрядчика, помимо организации праздника, «Алтайтурцентр» ожидает обеспечение меры антиковидной безопасности путем предоставления масок и антисептиков, соблюдения условно безопасной дистанции в полтора метра.

Напомним, что на сегодняшний день в регионе складывается довольно сложная эпидемиологическая ситуация. На сегодняшний день массовые мероприятия почти во всех регионах страны отменены. В 2020 году «Алтайская зимовка» была отменена по настоянию Роспотребнадзора. Тогда «Алтайтурцентр» уже успел заключить контракт с подрядчиком на 6,9 млн рублей. Из-за отмены мероприятия деньги остались неосвоенными.

В Алтайском крае впервые отменят туристический праздник «Алтайская зимовка»

13:45, 26.11.2020 945

Бийский рабочий