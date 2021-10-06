Бийск: В Алтайском крае запретили продавать на рынках «домашнее» мясо

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Предпринимателям запретили продавать мясо скота, забитого на подворьях

В Алтайском крае с 1 октября введен запрет на оформление ветеринарных сопроводительных документов на мясо, полученное при подворном убое животных.

— Основанием данного решения является отмена действия Ветеринарно-санитарных правил внутрихозяйственного убоя скота на мясо, утвержденных Министерством сельского хозяйства СССР еще в 1971 году, а также письмо заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации М.И. Увайдова от 15.07.2021 № о принятии мер по обеспечению эпизоотического благополучия территории Российской федерации по африканской чуме свиней, в том числе недопущении подворного убоя сельскохозяйственных животных, — поясняют в управление ветеринарии.

Теперь убой животных, мясо которых планируется продавать, должен осуществляться только в специально отведенных для этой цели местах. На производственных объектах, производящих убой, должны соблюдаться установленные гигиенические и ветеринарно-санитарные требования.

Если же мясо заготавливается для личного потребления, то новые правила выполнять не обязательно.

Предприниматели, узнав о новом запрете, предупреждают — покупателей ждет дефицит мяса. Сейчас, по их словам, на рынках продают остатки, а через неделю прилавки уже опустеют. Дело в том, что специализированные бойни есть далеко не везде.

— Мясо есть, а бойни нет, мы рады бы сдать, увезти на бойню, но её нет. Скот есть, но его не продать. Звонили по живому весу, но цены настолько занижены, и они будут ещё меньше, — рассказал «Вестям Алтая» Сергей Лейс, владелец ЛПХ.

При этом в селах появились скупщики, которые выкупают скот без документов по минимальной цене, а после кустарно делают забой и вывозят мясо из региона. Для решения проблемы алтайские аграрии планируют записать обращение к губернатору и региональным властям и надеются, что их услышат.

Золотая рыбка: россиян предупредили о росте цен на минтай и селедку

12:49, 01.10.2021 806

Бийский рабочий