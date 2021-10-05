Бийск: В Алтайском крае рассмотрят вопрос приостановки плановой медпомощи

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Новые ограничительные меры в связи с распространением коронавируса обсудят в регионе

Об этом сообщили Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края, и Ульяна Калинина, заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора.

На заседании штаба Алтайского края в скором времени должны обсудить, будут ли введены в регионе новые ограничения из-за роста коронавирусной инфекции.

Сегодня в регионе развернут 21 госпиталь, общей численность 4038 коек.

Дважды в течение дня проводится мониторинг загруженности коечного фонта, и исходя из этого принимают решение – есть ли необходимость развертывать дополнительный коечный фонд.

На сегодня имеющиеся койки заняты на 90 процентов. Такая же загруженность сложилась и в бийском госпитале.

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В краевом минздраве говорят, что если прирост заболеваемости продолжится, возможно придется наращивать число коек. Следовательно, может потребоваться и дополнительное число медиков для работы в ковидных госпиталях. Один из вариант – их перевод из сферы плановой медпомощи.

Будут ли введены ограничения оказания медпомощи в плановом режиме, как это было в предыдущие волны подъема заболеваемости, в регионе обсудят в ближайшее время.

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08:14, 04.10.2021 433

Бийский рабочий