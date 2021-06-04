Бийск: В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение на 4 и 5 июня

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Ожидается усиление ветра, дожди, грозы и град.

По данным Алтайского Гидрометцентра на территории края сутки 4 июня и ночью 5 июня ожидаются дожди, местами по югу сильные дожди, грозы, град. Кроме этого, усилится ветер, его скорость местами составит до 17-22 м/с, при грозах местами возможны шквалы 25-28 м/с.

— Лишь неделю назад мы стали очевидцами того, как «похозяйничал» ураган по территории Кытмановского района, когда огромные металлические конструкции разметало как консервные банки. Хорошо, что люди не пострадали, — отмечают в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Спасатели советуют во избежание несчастных случаев в непогоду соблюдать меры безопасности.

Бийский рабочий