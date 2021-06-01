Бийск: В Алтайском крае наблюдается пик активности клещей

0

От клещей в Алтайском крае уже пострадали почти пять тысяч человек.

С начала сезона активности клещей в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 4 763 человека. За прошедшую неделю 1151 жителей края пострадали от присасывания клещей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В регионе зарегистрировано 98 случаев подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом, в том числе у 36 детей до 14 лет, девять случаев подозрения на заболевание клещевым вирусным энцефалитом , в том числе у двух детей и три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у двух детей до 14 лет.

При исследовании клещей в 4% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 12,4% клещей – наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей проведено профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет.

Специалисты Управления еще раз напоминают, что в период высокой активности клещей при выезде на природу необходимо соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита: собираясь в лес, необходимо одеться так, чтобы исключить возможность попадания клещей под одежду; брюки надо заправить в сапоги, рубашку в брюки; манжеты рукавов, воротник должны плотно прилегать к телу. Для отпугивания клещей на одежду можно наносить отпугивающие средства (репелленты), которые существенно снижают риск присасывания клещей.

Мята и ромашка: в Роспотребнадзоре дали советы, как обезопасить дачу от клещей

17:42, 25.05.2021 1098

Бийский рабочий