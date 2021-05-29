Бийск: В Алтайском крае задержали двух организаторов ячеек «Свидетелей Иеговы»

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Обыски проходили по 18 адресам в Барнауле и Рубцовске

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность двух ячеек религиозной организации «Свидетели Иеговы» (запрещенное в РФ экстремистское религиозное объединение) в Барнауле и Рубцовске (Алтайский край). Правоохранители задержали двух организаторов, обыски проведены еще по 18 адресам в Барнауле и Рубцовске, сообщает ТАСС.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»).

— Проведены обыски у основных фигурантов, их двое, а также у последователей запрещенной религиозной организации — в общей сложности по 20 адресам. Изъята запрещенная литература, оборудование для видеоконференций, средства связи. Организаторы задержаны, еще 18 человек проходят по делу пока в качестве свидетелей, — рассказали правоохранители.

Отмечается, что лидеры обеих ячеек поддерживали связь с кураторами из «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России». В Барнауле ячейка состояла из шести групп, члены которых собирались в собственных квартирах, проводили собрания с помощью видеоконференций. На встречах они читали религиозную литературу.

Решением Верховного Суда РФ от 20 апреля 2017 года, оставленным без изменения апелляционным определением Верховного Суда РФ от 17 июля 2017 года, религиозная организация «Свидетели Иеговы» была признана экстремистской и ликвидирована.

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19:51, 02.04.2021 1378

Бийский рабочий