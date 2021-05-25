Бийск: В Алтайском крае для выпускников девятых классов начались итоговые экзамены

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24 мая начался основной период проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов, который продлится до 2 июля.

В 2021 году выпускники 9 классов проходят итоговую аттестацию только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. Экзамены по предметам по выбору не проводятся. Участники с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды для получения аттестата могут сдать только один предмет по своему выбору – русский язык или математику в форме ОГЭ или ГВЭ. Итоговая аттестация по предметам по выбору для выпускников 9 классов в этом году не проводится.

24 и 25 мая пройдут ОГЭ и ГВЭ-9 по русскому языку, 27 и 28 мая – по математике. 8 и 30 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по русскому языку, 16 июня и 2 июля – по математике. Сдать экзамены в резервные дни смогут участники, пропустившие основные сроки сдачи или не завершившие написание экзаменационной работы по болезни или иной уважительной причине, а также участники, получившие неудовлетворительный результат.

ОГЭ проводится в специально оборудованных пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Для исключения возможности нарушений ППЭ могут быть оборудованы металлоискателями, средствами видеонаблюдения и системами подавления сигналов мобильной связи. Во всех ППЭ будут применяться меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором.

ОГЭ начинается в 10.00. Продолжительность экзаменов по русскому языку и математике – 3 часа 55 минут (235 минут). На экзамене по русскому языку разрешено пользоваться орфографическим словарем, на экзамене по математике – линейкой и выданными справочными материалами.

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16:38, 21.05.2021 679

Бийский рабочий