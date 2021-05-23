Бийск: В Алтайский край поступило свыше семи тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона»

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«Вектор» вдвое увеличил объемы производства вакцины «ЭпиВакКорона».

Вакцина «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована 13 октября 2020 года. Эксперты провели исследования, и с 3 марта 2021 года началась вакцинация всех желающих старше 18 лет.

В Алтайский край первую партию новосибирского препарата доставили в начале апреля. На 22 мая, по данным Министерства здравоохранения региона, в край уже поступило 7290 доз «ЭпиВакКороны» и 290 817 комплектов вакцины «Спутник V».

Гендиректор новосибирского центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Ринат Максютов в рамках Всероссийского просветительского марафона «Новое знание» рассказал, что в прошлом месяце центру удалось вдвое увеличить объемы производства вакцины против COVID-19 «ЭпиВакКорона».

— Прошлой весной наши производственные возможности составляли всего около трех тысяч доз в месяц. В конце прошлого года мы вышли на 20 тысяч доз. В феврале-марте этого года уже было 500 тысяч доз ежемесячно. В апреле выпущено более одного миллиона, и процесс масштабирования продолжается, — цитирует Максютова пресс-служба правительства Алтайского края.

Статистика COVID по Алтайскому краю на 22 мая: заболели 61, умерло 8

13:01, 22.05.2021 788

Бийский рабочий