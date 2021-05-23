Бийск: В Алтайском крае объяснили, почему могут отказать в выплате на детей с 3 до 7

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Критерии для получения выплаты усложнили, но вместе с тем они стали и более справедливыми.

В Алтайском крае начали получать первые ежемесячные выплаты на ребенка от 3 до 7 лет по новым правилам. Возможность подать заявление на перерасчет выплаты появилась с 1 апреля 2021 года. Вместе с этим был составлен перечень ограничений, по которым родителям могут отказать в получении выплаты.

Как рассказала каналу «Толк» представитель Минсоцзащиты Алтайского края Оксана Кудинова, существует несколько основных причин для отказа в ежемесячной выплате на ребенка от 3 до 7 лет.

Наиболее частая из них — это то, что оба трудоспособных родителя не имеют трудовых доходов, то есть, попросту не работают. С этим в Алтайском крае сейчас связано порядка 36% отказов в выплате.

Также одной из частых причин прекращения выплаты является превышение у семьи допустимого душевого дохода – то есть, одного прожиточного минимума.

Кроме этого, в прошлом году часто в выплатах отказывали из-за того, что заявитель не проживал совместно с детьми, на которых планировал получать деньги.

В мае выплату по новым правилам в Алтайском крае получили около 15 тысяч семей. Однако в министерстве уверены, что это число вырастет — заявка на выплату обрабатывается месяц, поэтому окончательные цифры планируют озвучить в августе.

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15:43, 22.04.2021 1874

Бийский рабочий