Бийск: В Алтайском крае начали ремонт автодороги в сторону Новосибирска

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Дорожники работают на десятикилометровом участке между селами Новоегорьевское и Волчиха в Егорьевском районе.

В Юго-Западном ДСУ приступили к ремонту автодороги Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края, там фрезеруют старое дорожное покрытие. Затем специалисты устроят основания при помощи ресайклера. Подобная технология позволяет фрезеровать, измельчать и перерабатывать старое покрытие с органическими или минеральными смесями, укладывая новое дорожное основание, которое перекрывается асфальтобетоном.

На этом участке дорожники ведут работы с опережением графика. Часть запланированного ремонта должна быть проведена в 2022 году, но из-за правильного распределения сил и средств жители поедут по обновленной дороге уже в этом году, подчеркнули в ведомстве.

— Дорожники наших подразделений также живут на алтайской земле и понимают значимость каждого объекта на территории юго-запада Алтайского края. Сегодня наша главная задача — это обеспечение комфортного проезда для жителей региона. Поэтому в ремонте дорог мы стараемся идти с опережением графика. Кроме того, понимая серьезность поставленной задачи, наши специалисты приложат все усилия, чтобы все мероприятия были проведены качественно и с опережением графика, — рассказал начальник Юго-Западного ДСУ Игорь Левин.

Власти Бийска рассказали, какие дороги города начали ремонтировать

18:41, 13.05.2021 1945

Бийский рабочий