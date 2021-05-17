Бийск: В Алтайском крае судебный пристав подозревается в получении взятки

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Инспектор Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю подозревается в получении взятки, сообщает СК.

В конце октября 2020 года в помещении офисного здания в городе Барнауле подозреваемый получил через посредников взятку в размере 50 тысяч рублей от местного жителя. Деньги предназначались за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя по обеспечению снятия ограничения на совершение регистрационных действий с его автомобилем до окончания исполнительного производства и погашения задолженности по исполнительному производству.

— Преступление было выявлено отделом собственной безопасности Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю при сопровождении оперативных сотрудников УФСБ России по Алтайскому краю, — сообщили в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

В настоящее время следствием проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Бийский рабочий