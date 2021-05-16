Бийск: В Алтайском крае до 19 мая продлили штормпрогноз по пожарам

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В регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность.

По данным синоптиков в Алтайском крае в период с 15 по 19 мая сохранится высокая (4 класс горимости) и чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости). В регионе в условиях особого противопожарного режима на постоянной основе ведётся работа по стабилизации обстановки с пожарами, сообщают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

— К сожалению, рекомендации сотрудников МЧС России, строгие запреты на использование открытого огня не всегда находят нужный отклик среди граждан и предпринимателей-хозяйственников, — сообщают в пресс-службе ведомства.

Для защиты населенных пунктов на территории края выставлено 20 временных противопожарных постов (20 единиц техники, 65 человек). Ежедневно в Алтайском крае для не допущения и пресечения возникновения ландшафтных пожаров работают патрульные, патрульно-маневренные и патрульно-контрольные группы. В работе активное участие принимают сотрудники полиции, Росгвардии.

Напомним: согласно части 2 статьи 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности, в условиях особого противопожарного режима «влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей».

В Алтайском крае инспекторы поймали поджигателя травы

17:08, 15.05.2021 452

Бийский рабочий