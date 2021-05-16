Бийск: В Алтайском крае инспекторы поймали поджигателя травы

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Случай поджога прошлогодней травы на поле, предназначенном для сельскохозяйственных нужд, выявлен в Советском районе Алтайского края.

К сожалению, рекомендации сотрудников МЧС России, строгие запреты на использование открытого огня не всегда находят нужный отклик среди граждан и предпринимателей-хозяйственников.

Во время рейда инспекторы территориального отдела надзорной деятельности заметили дым, а прибыв на место застали за «работой» самого поджигателя. Выяснилось, что работники сельхозпредприятия проводили выжигание стерни и пожнивных остатков.

Как рассказали инспекторы, работники от каких-либо объяснений отказались, с места происшествия скрылись. В настоящий момент проводится предварительная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего. В адрес предприятия направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону отмечают, что только за майские выходные дни, с 1 по 10 мая, участниками межведомственных профилактических групп на граждан оформлено 194 протокола об административных правонарушениях по фактам нарушения правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима.

По данным синоптиков в Алтайском крае в период с 15 по 19 мая сохранится высокая (4 класс горимости) и чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости). В регионе в условиях особого противопожарного режима на постоянной основе ведётся работа по стабилизации обстановки с пожарами.

Бийский рабочий