Бийск: В Алтайском крае вырос спрос на аренду автомобилей

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Ослабление ограничений, майские каникулы и закрытые границы провоцируют рост внутреннего туризма.

Все чаще россияне предпочитают путешествовать самостоятельно, арендуя квартиры и авто для поездок, или же просто отправляются за город.

С началом сезона, в мае, спрос на аренду автомобилей в Алтайском край, по данным «Авито Услуг», вырос на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В среднем арендовать автомобиль на Алтайском крае можно за 1000 рублей в день, причем увеличение конкуренции сдерживает рост цен: за последний год эта сумма не изменилась.

Длинные майские каникулы стали для многих россиян стимулом отправиться не только на дачу, но и в путешествие по стране. Для таких поездок лучше всего подходят автомобили, поэтому спрос на их аренду вырос не только по сравнению с пандемическим 2020 годом, но и превысил показатели мая 2019 года на 120%.

Бийский рабочий