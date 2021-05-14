Бийск: В Алтайском крае женщину-опекуна обвинили в истязаниях детей

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В 2015 году ее назначили опекуном девочки 2008 года рождения и ее брата 2006 года рождения.

Следователи в Алтайском крае предъявили обвинения в истязаниях двух детей женщине-опекуну из Советского района. Факт насилия над детьми стал поводом для возбуждения дела о халатности из-за отсутствия работы органов опеки и попечительства с замещающей семьей, сообщает в среду Следственный комитет РФ.

По данным следствия, органами опеки и попечительства Бийска в 2015 году женщина была назначена опекуном двух детей — девочки 2008 года рождения и ее брата 2006 года рождения.

— С первых же дней она стала истязать девочку. Несмотря на то, что ребенок имела особенности в развитии, опекун избивала ее, выгоняла в холодное время года на улицу раздетой, обливала холодной водой. Спустя чуть более года она отказалась от опекунства над девочкой, мотивировав это имеющимся у опекаемой заболеванием, и продолжила воспитывать ее малолетнего брата, над которым также стала издеваться, — говорится в сообщении СК РФ по Алтайскому краю.

Отмечается, что опекун избивала и оскорбляла мальчика, чтобы никто не увидел побои, женщина не отпускала ребенка в школу. Лишь в конце 2020 года мальчика изъяли из замещающей семьи.

Женщине предъявлено обвинение по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание») и ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). В связи с тем, что органами опеки и попечительства города Бийска и Советского района ненадлежащим образом велась работа с замещающей семьей, следователями возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц.

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16:38, 12.05.2021 732

Бийский рабочий