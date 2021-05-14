Бийск: В администрации Бийска рассказали, когда закончат парк за «Ривьерой»

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Бийчане удивляются: парк за ТЦ «Ривьера» на Зеленке, который изначально начали создавать в хорошем темпе, превращается в руины.

Какие-то элементы страдают от действий вандалов, другие разрушаются самостоятельно. При этом, активно преобразуется парк Городского Дворца культуры, который, по мнению многих жителей, можно было бы и не трогать. Почему забыт парк за ТЦ «Ривьера», на заседании Общественной палаты пояснила Ирина Ломоносова, первый заместитель главы города:

– Дело в том, что в том году подрядчик не выполнил все условия: принять парк мы не смогли, потому что по контракту он должен быть полностью готов. Подрядчик обратился в суд на взыскание с нас платежей. Соответственно, в рамках суда назначены экспертизы: потому что нет ни одного документа по качеству парка, который, кстати, уже разрушается. То, что там уже сделано, просто сыпется. Суд ушел на экспертизу, и мы предполагаем, что примерно половину этого года займет судебное разбирательство. Пока все не будет урегулировано, мы не сможем приступить к последующему монтажу. А подрядчик будет настаивать на оплате тех работ, которые он фактически выполнил, но не закончил объект.

Из хороших новостей: ко второму этапу, связанному с обустройством набережной у парка за «Ривьерой» уже приступили.

– Вторым этапом у нас запланировано благоустроить набережную, – говорит Ирина Скобкова, и.о. начальника МКУ «Управление ЖКХ, Б и ДХ администрации Бийска. – Уже отсыпана дамба, сделан проект на благоустройство набережной. Распланированы лавочки, урны, освещение и прочее. В том году завезли грунт, в этом – планируем продолжить основной территории.

Глава Бийска рассказал о планах по обустройству городской территории

15:12, 09.04.2021 1722

Бийский рабочий