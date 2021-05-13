Бийск: В Алтайском крае полицейский спас малыша, который едва не выпал с третьего этажа

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Жители Барнаула увидели на подоконнике третьего этажа маленького ребенка.

В Алтайском крае на номер службы вызова экстренных оперативных служб позвонила обеспокоенная жительница Барнаула, которая сообщила, что увидела на подоконнике у открытого окна на третьем этаже многоквартирного дома по улице Антона Петрова маленького ребёнка.

На место происшествия был направлен ближайший экипаж патрульно-постовой службы полиции в составе прапорщика полиции Андрея Панамарёва и старшего сержанта полиции Дениса Медникова.

К моменту прибытия полиции ребенок все еще находился у открытого окна, под которым обеспокоенные люди уже растянули покрывало. На окрики горожан малыш не реагировал. Поскольку существовала реальная угроза его жизни, полицейские не стали дожидаться прибытия других экстренных служб и приступили к спасению.

Оценив обстановку и сориентировавшись, правоохранители разделились: Денис Медников остался внизу вместе с гражданами, а Андрей Панамарёв забежал в дом и через балкон соседней квартиры перелез в окно, где находился ребенок. Взяв его на руки, он вышел из квартиры и передал его для осмотра прибывшей бригаде медиков.

В ходе разбирательства было установлено, что эта семья состоит на учете. Мать мальчика оказалась дома только через час после инцидента. Поскольку санитарное состояние квартиры на момент проверки было крайне неудовлетворительным, органами опеки было принято решение на время поместить малыша в специализированный Дом ребенка.

Спустя несколько дней полицейские приехали туда, чтобы навестить мальчика, проверить его состояние и подарить игрушки. Стражи правопорядка дали посидеть малышу в служебном автомобиле, где он с любопытством исследовал все кнопки на приборной панели, изучил радиостанцию, покрутил руль.

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13:15, 12.05.2021 282

Бийский рабочий