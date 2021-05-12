Бийск: В Алтайском крае установится тёплая погода с весенними дождями и грозами

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По данным синоптиков, в Алтайском крае в ближайшие три дня могут наблюдаться дожди, грозы, но температура будет комфортной.

По сведениям специалистов Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 мая погода существенно не изменится. В последующие двое суток в регион придут дожди и грозы. Теплая погода и порывистый ветер способствуют сохранению высокой, а местами чрезвычайной пожароопасности.

Так, 12 мая в крае без существенных осадков, ночью +3…+8 градусов, днем до 19-24 градусов тепла. Ветер северо-восточный, 5-12 метров в секунду, местами порывы до 16-20 метров в секунду. В последующие двое суток ночью и днем кратковременные дожди, 14 мая днем возможны грозы. Температура ночью +4…+10 градусов, днем столбики термометров покажут +16…+22 градуса. Ветер северо-западный, 3-10 метров в секунду, местами порывы до 14-20 метров в секунду.

В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю напомнили о соблюдении правил личной безопасности при порывистом ветре и грозе. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.

До 14 мая в Алтайском крае сохранится высокая пожароопасность

15:12, 11.05.2021 238

Бийский рабочий