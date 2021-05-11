Бийск: В апреле в России был установлен рекорд по количеству выданных кредитов

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Кредитный бум аналитики связывают с падением доходов населения, замедлением роста экономики и ростом ключевой ставки ЦБ.

Российские банки в апреле 2021 года выдали розничных кредитов на общую сумму 1,3 трлн рублей. Это рекорд по месяцу за всю историю наблюдения, то есть с 2014 года. Об этом свидетельствуют предварительные подсчеты аналитической компании Frank RG на основе передаваемых банками данных о результатах работы за месяц, сообщает РБК.

Кредитный бум аналитики связывают с падением доходов населения, замедлением роста экономики и ростом ключевой ставки ЦБ.

Больше всего было выдано кредитов наличными (47,3 процента) и ипотечных кредитов (43,3 процента). На автокредиты и кредиты в точках продаж пришлось 7,5 процента и 1,9 процента соответственно.

Средний размер выданного потребительского кредита в марте 2021 года увеличился на 22,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 282,7 тыс. рублей.

Отмечается, что результаты некорректно сравнивать с апрелем прошлого года (+178%) из-за прошлогоднего обвала кредитования в результате пандемии и локдауна. При этом валовый объем выданных кредитов за четыре месяца этого года составляет 4,2 трлн рублей, что на 47% больше, чем в прошлом году, и на 51% выше результатов 2019 года.

Бийский рабочий