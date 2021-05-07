Бийск: В Алтайском крае началось активное благоустройство общественных пространств

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Всего в перечень территорий, которые в этом году обновляются, вошли 175 объектов в 42 муниципальных образованиях.

К работам приступили на 18 дворовых и 19 общественных территориях в нескольких городах: Барнауле, Бийске, Заринске, Рубцовске, Горняке, Алейске, а также в селах: Алтайском, Поспелихе, Мамонтово, Новоегорьевке, Павловске, Ключах, Ребрихе, Родино и Шипуново.

Сейчас подрядчики выполняют демонтаж старых архитектурных форм и покрытий, подготавливают площадку, сообщает региональный Минстрой.

Всего в перечень территорий, которые в этом году обновляются, вошли 175 объектов в 42 муниципальных образованиях. Общая стоимость работ составит 688 млн рублей, 663 млн из которых – это средства федерального бюджета.

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Как отмечают в ведомстве, самыми масштабными работами по нацпроекту остается благоустройство общественных пространств в городах и сельских поселениях. В этом году их 55. Часть муниципалитетов продолжили обновлять планово переходящие с прошлого года объекты, остальные приступили к реализации новых проектов. Среди них: парки, набережные, скверы, места отдыха, пешеходные зоны, спортивные площадки и мемориалы.

Напомним, что в Алтайском крае продолжается голосование за объекты, которые будут благоустроены по нацпроекту уже в следующем году.

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Бийский рабочий