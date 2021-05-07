ГОРНЯК22 07.05.2021
Алтайский край

Бийск: В Алтайском крае появился «алтарь на колёсах»

Горняк22
8 часов Ago

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Мобильный храм в Алтайском крае стал первым, появившимся за Уралом.

Главная задача «алтаря на колёсах» — сопровождение Всероссийского крестного хода в село Коробейниково, где находится главная алтайская святыня – Коробейниковская Казанская икона Божией Матери.

Ежегодно верующие отправляются туда пешком, преодолевая более 200 километров. На пути крестного хода православные ежедневно совершают богослужения. Раньше для этих целей разворачивали большую палатку — скинию, а теперь появится мобильный храм. Его освятят в честь Коробейниковской Казанской иконы Божией Матери, сообщают «Вести Алтай».

Кроме того, мобильный храм будут использовать для миссионерских поездок по сёлам, где нет церквей.

Как рассказал организатор крестного хода диакон Константин Филатов, имена благотворителей, которые готовы внести свою лепту, будут записаны для поминовения на каждом богослужении, совершаемом в данном храме.

Бийский рабочий

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